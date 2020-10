மாவட்ட செய்திகள்

பசும்பொன்னில் குருபூஜை விழா: முத்துராமலிங்கதேவர் நினைவிடத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் மரியாதை - பல்வேறு கட்சி தலைவர்களும் திரண்டனர் + "||" + Gurupuja Festival in Blonde: At the Muthuramalingadevar Memorial Edappadi Palanisamy, courtesy of O.Panneerselvam

பசும்பொன்னில் குருபூஜை விழா: முத்துராமலிங்கதேவர் நினைவிடத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் மரியாதை - பல்வேறு கட்சி தலைவர்களும் திரண்டனர்