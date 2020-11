மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில், கொரோனாவுக்கு மேலும் 2 பேர் பலி டெல்டாவில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 30 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + In Thiruvarur, 2 more people were killed in the delta

