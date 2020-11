மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் தேசிய ஒற்றுமை உறுதிமொழி ஏற்பு + "||" + Acceptance of the National Unity Pledge at the Police Superintendent's Office

போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்தில் தேசிய ஒற்றுமை உறுதிமொழி ஏற்பு