மாவட்ட செய்திகள்

கீழப்பழுவூரில், நிலம் ஒப்படைத்தவர்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலை அகலப்படுத்தும் பணி நடந்த இடத்தை முற்றுகை + "||" + In Keelappaluvoor, land grabbers besieged the site of the widening of the National Highway

கீழப்பழுவூரில், நிலம் ஒப்படைத்தவர்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலை அகலப்படுத்தும் பணி நடந்த இடத்தை முற்றுகை