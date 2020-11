மாவட்ட செய்திகள்

குளித்தலை பகுதியிலுள்ள அஞ்சலகங்களில் தமிழ்மொழி இடம் பெற்ற விண்ணப்பப் படிவங்களை பயன்படுத்தகோரி மனு + "||" + Petition to use Tamil language application forms at post offices in Kulithalai area

குளித்தலை பகுதியிலுள்ள அஞ்சலகங்களில் தமிழ்மொழி இடம் பெற்ற விண்ணப்பப் படிவங்களை பயன்படுத்தகோரி மனு