மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர் - பெங்களூரு இடையே விரைவில் மின்சார ரெயில் இயக்கப்படும் - தென்மேற்கு ரெயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் தகவல் + "||" + Hosur Between Bangalore Soon the electric train will be running Southwestern Railway Safety Commissioner Information

ஓசூர் - பெங்களூரு இடையே விரைவில் மின்சார ரெயில் இயக்கப்படும் - தென்மேற்கு ரெயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் தகவல்