மாவட்ட செய்திகள்

7 மாதங்களாக மூடிக்கிடந்த சினிமா தியேட்டர்கள் இன்று திறப்பு ரசிகர்கள் உற்சாகம் + "||" + Cinema theaters, which have been closed for 7 months, are cheering fans today

7 மாதங்களாக மூடிக்கிடந்த சினிமா தியேட்டர்கள் இன்று திறப்பு ரசிகர்கள் உற்சாகம்