மாவட்ட செய்திகள்

பல்லாரி அருகே உள்ள மந்திரி ஆனந்த்சிங் வீட்டுக்குள் முதலை புகுந்ததால் பரபரப்பு வனத்துறையினர் பிடித்து சென்றனர் + "||" + The crocodile broke into the house of Minister Anand Singh near Ballari and was caught by the agitating foresters

