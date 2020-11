மாவட்ட செய்திகள்

கார்டை சொருகிய பிறகு ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில் வெகுநேரம் கழித்து வந்த ரூபாய் நோட்டுகளால் பரபரப்பு - உரிமை கொண்டாடிய தொழிலாளியிடம், விசாரணைக்கு பிறகு ஒப்படைப்பு + "||" + After inserting the card ATM On the machine By the banknotes that came late

கார்டை சொருகிய பிறகு ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில் வெகுநேரம் கழித்து வந்த ரூபாய் நோட்டுகளால் பரபரப்பு - உரிமை கொண்டாடிய தொழிலாளியிடம், விசாரணைக்கு பிறகு ஒப்படைப்பு