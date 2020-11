மாவட்ட செய்திகள்

தென்திருப்பேரை அருகே பலத்த மழையால் சாலையில் மரம் சரிந்து விழுந்தது போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + A tree fell on the road due to heavy rain near Tendirupparai causing traffic damage

