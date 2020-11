மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழை குற்றாலம் அருவிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + Increase in water level to Courtallam Falls due to heavy rains in Nellai

