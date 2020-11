மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் ஒருவர் சாவு பெரம்பலூரில் 4 பேருக்கு தொற்று + "||" + More affected by corona in Ariyalur One person died in Perambalur while 4 others were infected

அரியலூரில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் ஒருவர் சாவு பெரம்பலூரில் 4 பேருக்கு தொற்று