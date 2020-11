மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க, நீக்க டிசம்பர் 15-ந் தேதி வரை அவகாசம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Collector's information until December 15 to add or remove a name on the voter list

