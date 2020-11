மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் ஒரு மணி நேரம் பலத்த மழை சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது + "||" + In Trichy, heavy rains flooded roads for an hour

திருச்சியில் ஒரு மணி நேரம் பலத்த மழை சாலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது