மாவட்ட செய்திகள்

முகத்தில் மயக்க ஸ்பிரே அடித்து 9 பவுன், ரூ.25 ஆயிரம் திருட்டு + "||" + 9 pounds, Rs 25,000 theft after being hit in the face with anesthetic spray

முகத்தில் மயக்க ஸ்பிரே அடித்து 9 பவுன், ரூ.25 ஆயிரம் திருட்டு