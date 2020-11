மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியிலிருந்து தஞ்சாவூர் வழியாக மெயின் லைனில் மின்சார என்ஜின் மூலம் ரெயில்கள் இயங்க தொடங்கின + "||" + Trains from Trichy to Thanjavur started running on the main line with electric locomotives

