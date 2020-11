மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 10 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 555 வாக்காளர்கள் உள்ளனர் கலெக்டர் தகவல் + "||" + There are 10 lakh 15 thousand 555 voters in 4 assembly constituencies in Thiruvarur district

