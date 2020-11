மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தென்காசியில் மழை நீடிப்பு: தாமிரபரணியில் வெள்ளப்பெருக்கு குறுக்குத்துறை முருகன் கோவிலை தண்ணீர் சூழ்ந்தது + "||" + Prolonged rains in Nellai and Tenkasi: Murugan temple flooded due to floods in Tamiraparani

நெல்லை, தென்காசியில் மழை நீடிப்பு: தாமிரபரணியில் வெள்ளப்பெருக்கு குறுக்குத்துறை முருகன் கோவிலை தண்ணீர் சூழ்ந்தது