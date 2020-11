மாவட்ட செய்திகள்

மீட்பு, நிவாரண பணிகளில் அனைத்து துறைகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் அமைச்சர் வலியுறுத்தல் + "||" + The Minister urged all departments to work together in recovery and relief efforts

மீட்பு, நிவாரண பணிகளில் அனைத்து துறைகளும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் அமைச்சர் வலியுறுத்தல்