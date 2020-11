மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்னாவில் பரிதாபம் மின்சாரம் தாக்கி சகோதரர்கள் 3 பேர் பலி கிணற்றில் பிணமாக கிடந்தனர் + "||" + In Jalna, 3 brothers were electrocuted and found dead in a well

ஜல்னாவில் பரிதாபம் மின்சாரம் தாக்கி சகோதரர்கள் 3 பேர் பலி கிணற்றில் பிணமாக கிடந்தனர்