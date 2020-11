மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் 26-ந்தேதி முழுஅடைப்பு + "||" + 26-day full blockade on behalf of trade unions in protest of agricultural laws

