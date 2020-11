மாவட்ட செய்திகள்

கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்யக்கோரி ஏ.கே.டி.ஆறுமுகம் ஆதரவாளர்கள் சாலை மறியல் + "||" + AKD Arumugam supporters block the road demanding the arrest of those involved in the assassination attempt

