மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வாக்காளர் அட்டை இல்லாதவர்கள் தாலுகா அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Those who do not have a voter card in Tirupati district can apply at the taluka office

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வாக்காளர் அட்டை இல்லாதவர்கள் தாலுகா அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்