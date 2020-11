மாவட்ட செய்திகள்

போதைப்பொருள் வழக்கில் கைதான நடிகை பாரதி சிங், கணவருக்கு ஜாமீன் மும்பை கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Mumbai: Actress Bharti Singh, who was arrested in a drug case, has been granted bail by a Mumbai court

போதைப்பொருள் வழக்கில் கைதான நடிகை பாரதி சிங், கணவருக்கு ஜாமீன் மும்பை கோர்ட்டு உத்தரவு