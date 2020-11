மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் வைரஸ் பரவல் குறைந்து வருகிறது கர்நாடகத்தில் புதிதாக 1,509 பேருக்கு கொரோனா + "||" + The spread of the virus is declining in Bangalore

பெங்களூருவில் வைரஸ் பரவல் குறைந்து வருகிறது கர்நாடகத்தில் புதிதாக 1,509 பேருக்கு கொரோனா