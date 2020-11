மாவட்ட செய்திகள்

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் பதில் அளிக்காத பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 50,000 has been imposed on a public servant who does not respond under the Right to Information Act

தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் பதில் அளிக்காத பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம்