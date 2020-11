மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி வினியோகத்துக்காக குழு அமைப்பு முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே தகவல் + "||" + Uttam Thackeray, First Minister of the Committee for the Distribution of Corona Vaccine in the Marathas

மராட்டியத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி வினியோகத்துக்காக குழு அமைப்பு முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே தகவல்