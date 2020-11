மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் 17 இடங்களில் சாலை மறியல் ராஜேஷ்குமார் எம்.எல்.ஏ. உள்பட 1,500 பேர் கைது + "||" + Road blockade in 17 places on behalf of trade unions in Kumari Rajeshkumar MLA. 1,500 people were arrested, including

குமரியில் தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் 17 இடங்களில் சாலை மறியல் ராஜேஷ்குமார் எம்.எல்.ஏ. உள்பட 1,500 பேர் கைது