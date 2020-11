மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மத்திய தொழிற்சங்கத்தினர் 8 இடங்களில் சாலைமறியல் 442 பேர் கைது + "||" + In Namakkal district, 442 people were arrested in 8 road blockades by the Central Trade Unions

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மத்திய தொழிற்சங்கத்தினர் 8 இடங்களில் சாலைமறியல் 442 பேர் கைது