மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கோவில்களில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா வீடுகளில் அகல் விளக்கேற்றி பெண்கள் வழிபாடு + "||" + Worship of women by lighting lanterns in Karthika Fire Festival houses in temples in Dharmapuri district

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கோவில்களில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா வீடுகளில் அகல் விளக்கேற்றி பெண்கள் வழிபாடு