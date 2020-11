மாவட்ட செய்திகள்

சுடுகாட்டுக்கு செல்லும் பாதையை ஆக்கிரமித்து நட்டு இருந்த வாழை மரங்களை அகற்றி தற்காலிக சாலை அமைத்த கிராம மக்கள் + "||" + Villagers occupying the path to the fire and removing the banana trees and constructing a temporary road

