மாவட்ட செய்திகள்

வடமதுரை அருகே சரக்கு ஆட்டோ கவிழ்ந்து தம்பதி பலி + "||" + A couple was killed when a truck overturned near Vadamadurai

வடமதுரை அருகே சரக்கு ஆட்டோ கவிழ்ந்து தம்பதி பலி