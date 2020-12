மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக பி.எஸ்.என்.எல். அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட 45 பேர் கைது + "||" + BSNL in support of struggling farmers in Delhi 45 people arrested for besieging the office

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக பி.எஸ்.என்.எல். அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட 45 பேர் கைது