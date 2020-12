மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் டி.டி.வி. தினகரனால் மட்டுமே ஆளுமைமிக்க நல்லாட்சியை தர முடியும் + "||" + In the coming assembly elections, DTV Only Dhinakaran can bring about good governance

வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் டி.டி.வி. தினகரனால் மட்டுமே ஆளுமைமிக்க நல்லாட்சியை தர முடியும்