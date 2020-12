மாவட்ட செய்திகள்

50 ஆண்டு கோரிக்கையான மருத்துவக்கல்லூரியை திருப்பூருக்கு வழங்கியது அ.தி.மு.க. அரசு பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பேச்சு + "||" + The AIADMK provided the 50-year-old medical college to Tirupur. Government Pollachi Jayaraman speech

50 ஆண்டு கோரிக்கையான மருத்துவக்கல்லூரியை திருப்பூருக்கு வழங்கியது அ.தி.மு.க. அரசு பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பேச்சு