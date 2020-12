மாவட்ட செய்திகள்

அரசு சிமெண்டு ஆலையில் நிரந்தர பணி கேட்ட ஆனந்தவாடி கிராம மக்களின் கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படும் அமைச்சர் தகவல் + "||" + Minister informed that the demands of the people of Anandawadi village who have asked for permanent work in the government cement plant will be considered

அரசு சிமெண்டு ஆலையில் நிரந்தர பணி கேட்ட ஆனந்தவாடி கிராம மக்களின் கோரிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்படும் அமைச்சர் தகவல்