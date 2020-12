மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் போராடி வரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தி.மு.க. சார்பில் நாளை கருப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம் மாநில செயலாளர்கள் அழைப்பு + "||" + In Delhi In favor of farmers DMK On behalf of Black flag demonstration tomorrow

டெல்லியில் போராடி வரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தி.மு.க. சார்பில் நாளை கருப்புக்கொடி ஆர்ப்பாட்டம் மாநில செயலாளர்கள் அழைப்பு