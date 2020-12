மாவட்ட செய்திகள்

தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் திருவண்ணாமலை மலைஉச்சிக்கு சென்று மகாதீபத்தை தரிசனம் செய்த நடிகை; விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரி தகவல் + "||" + The actress went to the top of Thiruvannamalai hill and Mahadeepa Taricanam; The officer informed investigation and take action

தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் திருவண்ணாமலை மலைஉச்சிக்கு சென்று மகாதீபத்தை தரிசனம் செய்த நடிகை; விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரி தகவல்