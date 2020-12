மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரத்தில் மசாலா ஏஜென்சி உரிமையாளர் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு: மிளகாய் பொடி தூவிச்சென்ற நபர்களுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Theft of jewelery and money from the house of a spice agency owner in Ramanathapuram: Thief sprayed chilli powder on the house

ராமநாதபுரத்தில் மசாலா ஏஜென்சி உரிமையாளர் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு: மிளகாய் பொடி தூவிச்சென்ற நபர்களுக்கு வலைவீச்சு