மாவட்ட செய்திகள்

தடிக்காரன்கோணம் அருகே விபத்து: ஸ்கூட்டர் மீது லாரி மோதல்; டிப்ளமோ என்ஜினீயர் பலி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Accident near Thadikkarankonam: Truck collision on scooter; Diploma engineer killed in public road blockade

தடிக்காரன்கோணம் அருகே விபத்து: ஸ்கூட்டர் மீது லாரி மோதல்; டிப்ளமோ என்ஜினீயர் பலி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்