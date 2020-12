மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான நிலம் எடுப்பு பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்; ஆய்வுக்கூட்டத்தில் ஆணையர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Land acquisition for development projects in Dharmapuri district should be completed expeditiously; Commissioner's instruction at the review meeting

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான நிலம் எடுப்பு பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்; ஆய்வுக்கூட்டத்தில் ஆணையர் அறிவுறுத்தல்