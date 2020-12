மாவட்ட செய்திகள்

‘மாவட்டத்தில் மழை - புயல் பாதிப்பு இல்லை’ கலெக்டர் விஷ்ணு தகவல் + "||" + Collector Vishnu informed that there is no rain or storm in the district

‘மாவட்டத்தில் மழை - புயல் பாதிப்பு இல்லை’ கலெக்டர் விஷ்ணு தகவல்