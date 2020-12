மாவட்ட செய்திகள்

சுகாதார துறையின் துரித நடவடிக்கையால் கொரோனா 2-வது அலையின் தாக்கம் தமிழகத்தில் குறைவு அமைச்சர் தகவல் + "||" + Impact of Corona 2nd wave due to rapid action of the health department in Tamil Nadu, the Minister informed

சுகாதார துறையின் துரித நடவடிக்கையால் கொரோனா 2-வது அலையின் தாக்கம் தமிழகத்தில் குறைவு அமைச்சர் தகவல்