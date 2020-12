மாவட்ட செய்திகள்

காமராஜருக்கு 150 அடி உயர சிலை அமைக்கக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம் பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி சார்பில் நடந்தது + "||" + The protest was held on behalf of the Grand Leader People's Party demanding the erection of a 150 feet high statue of Kamaraj

