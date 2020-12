மாவட்ட செய்திகள்

வள்ளிமதுரை அணையில் இருந்து விவசாயிகளுக்கு தேவையான தண்ணீரை வழங்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு, கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + From Vallimadurai Dam Required for farmers To provide water To the authorities, the Collector ordered

வள்ளிமதுரை அணையில் இருந்து விவசாயிகளுக்கு தேவையான தண்ணீரை வழங்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு, கலெக்டர் உத்தரவு