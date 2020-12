மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை போஸ்நகரில் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டுமான பணிகள் தீவிரம் + "||" + Construction work on houses for the victims of the Kazha storm is in full swing in Pudukottai Bosnagar

புதுக்கோட்டை போஸ்நகரில் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வீடுகள் கட்டுமான பணிகள் தீவிரம்