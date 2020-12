மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் அ.தி.மு.க. கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றிபெற பாடுபட வேண்டும் அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + In the coming Assembly elections ADMK Alliance Must strive to succeed Resolution at the Anna Trade Union Congress meeting

