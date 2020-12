மாவட்ட செய்திகள்

10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வேலை நிறுத்தம்; கர்நாடக அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுடன் அரசு நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி; போராட்டம் தொடரும் என அறிவிப்பு + "||" + Strike emphasizing 10-point demands; Government talks with Karnataka government transport workers fail; Announcement that the struggle will continue

10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வேலை நிறுத்தம்; கர்நாடக அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுடன் அரசு நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வி; போராட்டம் தொடரும் என அறிவிப்பு