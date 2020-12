மாவட்ட செய்திகள்

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 2-ம் நிலை காவலர் பணிக்கான எழுத்து தேர்வு; 1,571 பேர் கலந்துகொள்ளவில்லை + "||" + Written test for 2nd level police post in Ramanathapuram district; 1,571 did not attend

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் 2-ம் நிலை காவலர் பணிக்கான எழுத்து தேர்வு; 1,571 பேர் கலந்துகொள்ளவில்லை