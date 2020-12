மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் தனியார் நிறுவனங்களை முற்றுகையிடும் போராட்டம் 100 பேர் கைது + "||" + In Salem, 100 people were arrested during a protest against the siege of private companies on behalf of various organizations

சேலத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் தனியார் நிறுவனங்களை முற்றுகையிடும் போராட்டம் 100 பேர் கைது